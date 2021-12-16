Алена Водонаева и Сати Казанова посетили бранч в честь сериала «Беспринципные»

Москва, 16 декабря. В честь предстоящей премьеры новой части комедии «Беспринципные» в Москве прошел необычный бранч, на котором засветились Алена Водонаева и Сати Казанова, пишет Teleprogramma.pro. Начало предстоящей зимы оказалось весьма богатым на события. Премьеры новых фильмов проходят почти каждый день. Недавно, например, состоялся показ кино «Человек-паук: Нет пути домой» и премьера картины экс-братьев Вачовски «Матрица: Воскрешение». Вскоре зрители также увидят новую часть комедии «Беспринципные». К этому событию в российской столице даже был приурочен необычный бранч. Он прошел в ресторане «Хорошая девочка» на Патриарших прудах. Все, от дизайна меню до декораций и блюд, отсылало к сюжету и героям комедии.

О том, что будет в новом сезоне сериала, рассказал писатель Александр Цыпкин. Именно он встретил гостей мероприятия. Среди них были замечены Снежина Кулова, Мария Янковская, Александр Орлов, Маша Цигаль, Ирина Йовович, Маргарита Аброськина и многие другие представители шоу-бизнеса и киноиндустрии.

Заглянула на звездный бранч и экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева. Теледива, как всегда, вызывающе нарядилась. Подобрав дерзкий зимний лук, бывшая участница телестройки удивила всех. На ней был дутый пуховик с леопардовым принтом и черные брюки с высокой посадкой.

«Я не видела этот сериал. Надо уже посмотреть, наконец-то. Вся московская тусовка его обсуждает», — сообщила Водонаева на своей странице в Instagram.

Prt Scr instagram.com / @alenavodonaeva

Среди гостей также была замечена и бывшая участница группы «Фабрика» — певица Сати Казанова. Она предстала в кружевной блузке и кожаном жакете, а в руках у нее красовалась яркая сумка-корзинка.

Цыпкин рассказал о малоизвестных фактах о втором сезоне сериала «Беспринципные». Его, кстати, уже можно посмотреть.

«Второй и третий сезоны мы снимали одновременно — это 80 короткометражных фильмов. 80, снятых за пять месяцев. У нас 270 актеров второго плана», — объяснил автор.

Цыпкин поведал, что у некоторых персонажей есть реальные прототипы. Например, у персонажа Славика, которого сыграл Павел Деревянко.

Ранее сообщалось, что Павел Деревянко во время съемок признался в симпатии к Оксане Акиньшиной.