Дени Вильнев снимет фильм по научно-фантастическому роману «Свидание с Рамой»

Лос-Анджелес, 16 декабря. Режиссер Дени Вильнев готовится приступить к работе над новым фильмом в жанре научной фантастики. Автор картин «Прибытие» и «Дюна» займется экранизацией романа «Свидание с Рамой»

Сюжет фильма сосредоточен на космической экспедиции, которым необходимо перехватить инопланетное судно, пересекающее Солнечную систему. Предполагается, что эта миссия должна привести к первому контакту человека и внеземного существа.

«Свидание с Рамой» — роман фантаста Артура Кларка, автора культового произведения «Космическая одиссея 2001 года». Продюсером экранизации выступит голливудский актер Морган Фриман, который выкупил права на адаптацию. The Hollywood Reporter сообщает, что Дени Вильнев («Бегущий по лезвию: 2049») станет режиссером картины.

Дата премьеры фильма все еще неизвестна. Кроме того, в следующем году Вильнев будет занят работой над сиквелом «Дюны». Съемки продолжения стартуют летом 2022 года.