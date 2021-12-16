Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Москва, 16 декабря. Центробанк РФ представил официальные курсы доллара и евро на пятницу, 17 декабря. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

Доллар потерял 28,02 копейки и достиг отметки в 73,57 рубля за денежную единицу. В свою очередь курс евро снизился на 8,04 копейки и составил 83,15 рубля.

Торговая сессия на Московской бирже также началась с укрепления рубля. Курс доллара уменьшился на 1 копейку — до 73,7 рубля за денежную единицу, курс евро увеличился на 2,5 копейки — до 83,1 рубля.

Аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев ранее заявил, что чрезмерное усиление позиций рубля делает российские товары дороже за рубежом и укрепляет их конкурентоспособность на внутреннем рынке. Однако в усилении позиций российской валюты есть не только плюсы, но и минусы. Например, это может грозить избыточным притоком спекулятивного капитала.