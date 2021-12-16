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Издатель Бросалина объяснила, почему авторы соглашаются писать книги за мизерные гонорары
Общество
Издатель Бросалина объяснила, почему авторы соглашаются писать книги за мизерные гонорары
Невские Новости  /  Надежда Дроздова

Главный редактор издательства «Человек слова» Любовь Бросалина рассказала в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» о новых тенденциях в этом бизнесе, какая литература сегодня востребована и объяснила, почему социальные сети не задвинут книгу на дальнюю полку.

По словам издателя, современный книжный рынок всецело зависит от предпочтений читателей. Сегодня наиболее востребованными являются книги двух направлений: познавательные в широком смысле — прикладные, предпринимательские, экспертные, включая книги для детей, и книги, в которых самые обычные люди делятся своим жизненным опытом.

«Граница между читателем и писателем в последнее время стирается, и люди из стана читателей довольно легко переходят в стан писателей. Оказывается, очень многие хотят поделиться историей своей жизни — например, историей борьбы с тяжелым заболеванием, опытом воспитания приемного ребенка, жизнью в условиях иммиграции. И на каждую из этих книг находится своя аудитория», — рассказала Любовь Бросалина.

Издатель Бросалина объяснила, почему авторы соглашаются писать книги за мизерные гонорары
pixabay.com /

По ее мнению, успех этой литературы отвечает запросам большой читательской аудитории.

«Многие читатели устали от историй успеха, от вылизанных гладких книжек. Они хотят простого человеческого языка — такого, каким бы говорили и писали они сами», — пояснила издатель.

И социальные сети, по словам эксперта, в данном случае не выступают серьезным конкурентом печатной книги, поскольку являются другим форматом подачи того, о чем рассказывают люди.

«В социальных сетях не удастся передать так, как в книге, ту же самую историю борьбы с онкологическим заболеванием», — считает Бросалина.

Издатель не видит ничего плохого в том, когда авторы книг обращаются за помощью к литературным редакторам.

«Это абсолютно нормально и правильно», — пояснила она.

По ее оценкам, в сфере нехудожественной литературы с помощью профессионалов создается 25-30% книг. Среди бестселлеров так называемыми литературными неграми пишется каждая вторая книга.

«Конечно, официальной статистики по этому вопросу не существует, и причину мы все понимаем: признаться, что ты ходил к наемному писателю, как сказал один из моих клиентов, сложнее, чем сказать, что ты ходил к венерологу», — рассказала издатель.

Вообще, специфику функционирования российского издательского бизнеса Любовь Бросалина объясняет сочетанием различных интересов авторов книг и других участников издательского процесса, в которых стремление автора извлечь материальную выгоду из своей книги не является главным.

«Дело в том, что книга позволяет автору заработать не напрямую», — пояснила издатель.

Издатель Бросалина объяснила, почему авторы соглашаются писать книги за мизерные гонорары
Невские Новости / Александра Щетинина

Этим, по ее словам, объясняется то смирение, с которым авторы соглашаются на невысокие гонорары, средний размер которых — 25-30 тысяч рублей, и мирятся с несоответствием своего гонорара стоимости книги на прилавке книжного магазина. В книготорговой области, рассказала Бросалина, нет сильно жадных людей, потому что там не так уж много денег. Обычная наценка от отпускной цены издателя, по ее словам, начинается от 100% и в редких случаях доходит до 200%.

«Это, конечно, неудачный расклад, в первую очередь для автора. И действительно — очень многие авторы обижаются», — отметила издатель.

Но нематериальные интересы автора, как правило, возобладают, и они соглашаются с существующим положением дел.

«Книга является определенным показателем того, что человек умеет работать, умеет бежать на длинную дистанцию. «Поэт в России  — больше, чем поэт». И это уважение автора книги хотят испытать очень многие», — пояснила Любовь Бросалина.

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книги литература издательство
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