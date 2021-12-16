Флот Великобритании не отвечает требованиям правительства

Парламентский комитет обороны упрекнул правительство Великобритании в попустительстве относительно национальных военно-морских сил. Парламентарии представили отчет, в котором выразили серьезную обеспокоенность численностью и боевыми возможностями Королевского флота.

По мнению британских законодателей, национальный флот не отвечает требованиям времени и той внешней политике, которую проводит правительство.

ВМС Великобритании, по их мнению, имеют недостаточную численность, ограниченные наступательные возможности, слабое техническое обслуживание. Отсутствует ясное понимание в отношении количества самолетов F-35, которые должны быть закуплены для Королевских ВМС.

Также в качестве недостатков, подлежащих скорейшему устранению, указывается слабое внимание к британской судостроительной промышленности, невозможность вести самостоятельные военно-морские действия без поддержки союзников (в первую очередь, конечно, США) и стремительное сокращение числа судов вспомогательного флота без какого-либо плана их замены.

Амбиции короны подкрепить нечем

Global Look Press / Vickie Flores/Keystone Press Agency

При этом в документе отмечается, что в силу внешнеполитического сдвига интересов Британии в сторону Индо-Тихоокеанского региона и необходимости поддержания там своего «физического» присутствия, ВМС становятся важнейшим стратегическим инструментом, с помощью которого Лондон может диктовать в указанном регионе свою политическую волю, обеспечивать «свободное судоходство» судов и выполнять союзнические обязательства (в рамках участия в блоке AUKUS).

«В целом нашему военно-морскому флоту необходимо больше кораблей, вооруженных большим количеством смертоносного оружия и новейшими технологиями», — заявил председатель парламентского комитета обороны Тобиас Эллвуд.

По его мнению, следующие несколько лет будут самыми напряженными в истории Королевских ВМС.

«Великобритания сталкивается со все более враждебной и непредсказуемой международной средой, но правительство все еще сокращает финансирование, просит ВМС все больше полагаться на старые суда в течение следующих пяти лет, пока не появятся новые корабли», — сказал он.

Британские корабли как травоядные дикобразы

Global Look Press / Vickie Flores/Keystone Press Agency

Кроме того, в докладе отмечено, что британские военные корабли в результате ошибочной оборонительной политики вооружаются неправильным образом. Это привело к перекосу в оборонительных и наступательных вооружениях, размещаемых на британских кораблях.

«Когда наши корабли выходят в море, они действуют как дикобразы — хорошо защищенные травоядные животные с ограниченными наступательными возможностями. Это результат решений сменяющих друг друга правительств об ограничении бюджетов и расстановке приоритетов в оборонительных возможностях», — сказано в отчете.

То есть, говоря простым языком, британские корабли способны защитить себя от различных угроз, но возможности создать угрозу своему противнику у них весьма ограниченны. Еще хуже станет после 2025 года, когда, согласно имеющемуся плану, с вооружения ВМС будут сняты противокорабельные ракеты Harpoon, на смену которым не придет ничего. Фактически тринадцать фрегатов в таком случае вообще утратят ударные возможности.

Выжимать до последнего

В настоящее время численность крупных боевых кораблей в Королевских ВМС, таких как эсминцы «проекта 45» (поставлены с 2009 по 2014 годы) и фрегаты «проекта 26» (поставлены с 1991 по 2002 годы) составляет 19 вымпелов. Это исторический минимум британского флота. При этом, как отмечают парламентарии, данные корабли приближаются к завершению своего жизненного цикла и через несколько лет флот должен начать их списание.

wikipedia.org / Brian Burnell / George Hutchinson / CC BY-SA 4.0

О техническом состоянии кораблей говорит такой факт: летом 2021 года из шести эсминцев «проекта 45» только один находился в состоянии оперативной готовности, три корабля проходили плановый ремонт, один был на капитальном ремонте, еще один — в неплановом ремонте в результате аварии.

Такое положение дел побуждает командование флота увеличить коэффициент оперативного напряжения имеющихся кораблей, то есть повышать сроки их пребывания в море на решении поставленных задач.

Все это неминуемо будет отражаться на техническом состоянии кораблей, которое будет падать из-за невозможности прохождения каких-то мелких ремонтов — отказы оборудования на кораблях будут накапливаться и приводить к более крупным поломкам, но это, по мнению командования, будет в будущем, не сейчас.

Global Look Press / Vickie Flores/Keystone Press Agency

Яркий тому пример — эсминец Diamond, который входил в состав британской многоцелевой авианосной группы, осуществившей поход на Дальний Восток. Находясь на переходе морем, эсминец Diamond потерпел техническую аварию, которая не позволила ему продолжить путь без прохождения серьезного ремонта на одной из итальянских верфей.

Ранее, в 2017 году, с этим эсминцем приключилось нечто подобное, когда он был вынужден отказаться от боевого развертывания на Ближнем Востоке из-за поломки двигателя. В принципе, морское командование понимает, к чему в итоге приведет такая политика нещадной эксплуатации, но ничем другим на расширение королевских амбиций британский флот ответить не может. Это понимают и парламентарии.

«Бюджет на эксплуатацию и техническое обслуживание ограничен и, вероятно, приведет к тому, что в порту будет стоять еще больше неисправных кораблей, что не сможет сдержать наших все более обнадеживающих противников», — написали авторы доклада.

Поход на Дальний Восток — авантюра или необходимость?

Британские парламентарии опасаются, что недавно завершившийся поход на Дальний Восток многоцелевой авианосной группы под предводительством авианосца Queen Elizabeth консервативное правительство предложит считать демонстрацией значительного роста военно-морских возможностей Великобритании.

wikipedia.org / U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Называя данный поход успешным, несмотря на потерю одного истребителя F-35, в правительстве не готовы воспринимать сигналы о техническом состоянии вернувшихся кораблей, и уже поговаривают о предстоящем развертывании сразу двух авианосцев в Индо-Тихоокеанском регионе. Специалисты скептически оценивают реализацию этого плана, реально представляя себе истинную степень готовности кораблей.

Однако, несмотря на техническую и боевую готовность флота, британское правительство намерено всецело усилить свое военно-морское присутствие на Дальнем Востоке. Очевидно, что речь идет об отправке в очередной дальний поход кораблей, техническое состояние которых вызывает много вопросов, тогда как поступление в боевой состав флота новых кораблей постоянно откладывается вместе с систематическими попытками урезать финансирование судостроительных программ.

Существующая реальность, как видно, не ограничивает амбиции Британской короны, которая ради поддержания мифа о своем могуществе готова пускаться на откровенно авантюрные дела. Ничем иным использование флота с низкой технической готовностью назвать, похоже, нельзя.