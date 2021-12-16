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Фильм Гарика Сукачева об Алтае получил первый приз на фестивале туристических фильмов
Общество
Фильм Гарика Сукачева об Алтае получил первый приз на фестивале туристических фильмов
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Барнаул, 16 декабря. Фильм «Алтайская песня», снятый Гариком Сукачевым, стал победителем фестиваля туристических фильмов. Кинолента рассказывает о путешествии музыканта и режиссера по живописным местам Алтая.

XII Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм проходил в Вологде, сообщает «Алтайская правда». Лента Сукачева победила в номинации «В Россию за приключениями». В этом фильме музыкант выступил в роли продюсера, сценариста и композитора. Гарик Сукачев не просто рассказал о поездке на мотоцикле по Чуйскому тракту. Он позиционировал это приключение как путь внутрь себя. Пережив такое, человек уже никогда не будет прежним.

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алтай фильм фестиваль сукачев победитель
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