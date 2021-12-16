Япония выразила протест России из-за предстоящих военных учений на Курилах

Токио, 16 декабря. Японское правительство выразило России протест по дипломатическим каналам из-за запланированных военных учений ВС РФ на Курильских островах, передает агентство Kyodo, ссылаясь на информированные источники.

Москва уведомила Токио, что 16, 23 и 30 декабря состоятся учебные стрельбы в районе острова Кунашир. Однако Япония выступила против проведения такого мероприятия.

«Данные действия ведут к укреплению вооружения на четырех островах Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды. – Прим. ред.) и противоречат позиции Японии», — говорится в сообщении.

Япония уже долгое время претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом позиция Москвы заключается в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Также недавно стало известно, что Россия может расширить военное присутствие на острове Матуа.

Ранее китайское издание Sohu писало, что японцев на Курилах ждет неприятный сюрприз. Москва пытается превратить острова в неприступную крепость, передает «Царьград».