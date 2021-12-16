Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 15:33
15:33
Происшествия
Четверо россиян пострадали в результате ДТП в египетском Шарм-эш-Шейхе
15:29
Общество
Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка
15:27
Экономика
Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству
15:25
Весь мир
Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии
15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
15:22
Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
15:20
Общество
В Туле пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 17 человек
15:19
Общество
Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия
15:17
Шоу-бизнес
Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии
15:14
Общество
Попова назвала удовлетворительным состояние всех пациентов с «Омикроном» в России
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Япония выразила протест России из-за предстоящих военных учений на Курилах

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 14:50
Армия
Япония выразила протест России из-за предстоящих военных учений на Курилах
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 16 декабря. Японское правительство выразило России протест по дипломатическим каналам из-за запланированных военных учений ВС РФ на Курильских островах, передает агентство Kyodo, ссылаясь на информированные источники.

Москва уведомила Токио, что 16, 23 и 30 декабря состоятся учебные стрельбы в районе острова Кунашир. Однако Япония выступила против проведения такого мероприятия.

«Данные действия ведут к укреплению вооружения на четырех островах Северных территорий (как в Японии называют южные острова Курильской гряды. – Прим. ред.) и противоречат позиции Японии», — говорится в сообщении.

Япония уже долгое время претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом позиция Москвы заключается в том, что эти территории вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Также недавно стало известно, что Россия может расширить военное присутствие на острове Матуа.

Ранее китайское издание Sohu писало, что японцев на Курилах ждет неприятный сюрприз. Москва пытается превратить острова в неприступную крепость, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Япония выразила протест России из-за предстоящих военных учений на Курилах
россия япония курилы курильские острова военные учения
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать