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Sohu: Китай лишил Украину возможности заработать миллиарды на продаже авиационных секретов

Армия
Sohu: Китай лишил Украину возможности заработать миллиарды на продаже авиационных секретов
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Пекин, 16 декабря. Украина была обескуражена ответом Китая на предложение купить у Киева засекреченную техническую информацию по самолету Ан-225.

В публикации китайского издания Sohu говорится, что Китай после распада СССР входил в число стран, которые хотели заполучить различные советские технологии. Китайских специалистов, в первую очередь, интересовали наработки в сфере авиационной промышленности. Не так давно стало известно, что Украина направила Пекину заманчивое предложение по самолету Ан-225 «Мрия», передает «ПолитРоссия».

«В ходе сотрудничества Украина помогла Китаю преодолеть некоторые технические проблемы, тем самым позволив ему добиться значительного прогресса в разработке двигателей и самолетов», — сказано в статье.

Отмечается, что Киев хотел получить свыше двух миллиардов долларов в обмен на предоставление доступа к некоторым своим технологиям в авиационной сфере, в том числе речь шла и о знаменитом транспортнике. Дело в том, что Китай давно хочет построить флот самолетов такого класса, поэтому Украина решила воспользоваться ситуацией, но все пошло не по плану. Украинцев поставил в тупик ответ КНР на предложение купить секретные данные об Ан-225

Китайцы ответили отказом, добавив, что не намерены даже обсуждать возможность заключения сделки, на которую украинцы возлагали большие надежды. Пекин лишил Киев возможности заработать миллиарды на продаже авиационных секретов. Эксперты говорят, что КНР невыгодно обзаводиться авиапарком таких самолетов, потому что их содержание может разорить страну.

Ранее сообщалось, что срыв сделки с инвесторами из Китая по предприятию «Мотор Сич» нанес сильный удар по экономике и имиджу Украины. По мнению экспертов, страна потеряла очень большие деньги из-за своего необдуманного поступка.

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украина самолет китай ан-225
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