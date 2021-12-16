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Песков призвал не забывать о праве президента России смещать губернаторов с должностей

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:51
Политика
Песков призвал не забывать о праве президента России смещать губернаторов с должностей
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Москва, 16 декабря. Президент России имеет право смещать губернаторов с должностей из-за утраты доверия. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, список оснований остается без изменений и содержится в различных законопроектах. Представитель Кремля призвал не забывать о том, что президент российского государства избирается путем всенародного голосования, а потому является ответственным за волю народа.

«Я сейчас, наверное, воздержусь от иных каких-то комментариев, внесен законопроект, будет работа парламента, и только потом будет формулироваться конкретная позиция», — высказался он.

Ранее сообщалось, что представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление американского президента Джо Байдена о желании продолжить диалог с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, такая возможность есть.

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