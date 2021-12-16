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Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:44
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией
TACC  /  Геодакян Артем

Москва, 16 декабря. Солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков поделился впечатлениями от сотрудничества с певицей Клавой Кока и заступился за популярных молодых исполнителей.

Музыкант Сергей Жуков дал масштабное интервью журналистке Алене Жигаловой в шоу «Алена, блин!». Несмотря на многолетнюю карьеру, артист не собирается сбавлять обороты и создает новые треки с участием подающих надежды исполнителей. Так, певец поучаствовал в коллаборации с певицей Клавой Кока. Жуков признался в беседе с Жигаловой, что был восхищен трудолюбием молодой артистки.

«Я увидел, как она живет, и вот она просто реинкарнация меня в 1995 году, когда человека 23 часа в сутки прет, он успевает сняться, улететь во Владивосток, оттуда в Узбекистан. Это работяга», — поделился артист.

Жуков также отметил, что среди современных исполнителей есть талантливые артисты, что «глупо не признавать». Он уверен: тенденции цикличны, ведь прежде публика воспринимала в штыки рокеров, панков и хиппи. Теперь настал черед рэперов.

Осенью Клава Кока добилась признания на международной арене. Певица похвасталась фото с Times Square в Нью-Йорке, где появился гигантский билборд с ее портретом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией
жуков клава кока Алена, блин!
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