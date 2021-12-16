«На минуточку» с Александром Малькевичем. Сколько должно погибнуть ради «блогер-хайпа»?

Журналист Александр Малькевич рассуждает на тему хайпа блогеров, которые готовы перекрывать улицы ради просмотров и лайков.

Общественный деятель уверен, что сегодняшние блогеры совсем потеряли страх и совесть в погоне за просмотрами и хайпом.

В Екатеринбурге перекрыли центральную улицу, чтобы поиграть в футбол, в больших городах проводят дрифты, а в Архангельске произошла трагедия с человеческими жертвами.

Путь из такой тенденции Малькевич видит только один — мощно наказывать рублем таких блогеров. За каждую новую тысячу просмотров индексация в два, в три, в пять раз. Если твой трэш-стрим посмотрел миллион человек, так заплати 25 миллионов рублей.

Сколько должно погибнуть людей во имя этого «блогер-хайпа», чтобы у законодателей открылись чакры, и они взялись за дело?