Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 15:33
15:29
Общество
Астрологи назвали три зодиакальных союза, в которых чувства сгорают как спичка
15:27
Экономика
Отсутствие запасов и раздутый штат: какие факторы приводят российских бизнесменов к банкротству
15:25
Весь мир
Жители ЦАР попросили власти заменить миротворцев ООН на солдат национальной армии
15:24
Шоу-бизнес
«Он самостоятелен, но помнит о субординации»: режиссер Сегал об актере Пале
15:22
Политика
Политолог Ищенко предрек распад Украины из-за дефицита энергоресурсов
15:20
Общество
В Туле пожарные спасли из горящего многоквартирного дома 17 человек
15:19
Общество
Ясновидящая Ванга: Россия в 2024 году войдет в эпоху мира и благополучия
15:17
Шоу-бизнес
Олег Тиньков рассказал, без чего не может жить даже во время химиотерапии
15:14
Общество
Попова назвала удовлетворительным состояние всех пациентов с «Омикроном» в России
15:13
Происшествия
Школьницу госпитализировали после обрушения льда с крыши в Петроградском районе
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«На минуточку» с Александром Малькевичем. Сколько должно погибнуть ради «блогер-хайпа»?

Видео

Журналист Александр Малькевич рассуждает на тему хайпа блогеров, которые готовы перекрывать улицы ради просмотров и лайков.

Общественный деятель уверен, что сегодняшние блогеры совсем потеряли страх и совесть в погоне за просмотрами и хайпом.

В Екатеринбурге перекрыли центральную улицу, чтобы поиграть в футбол, в больших городах проводят дрифты, а в Архангельске произошла трагедия с человеческими жертвами.

Путь из такой тенденции Малькевич видит только один — мощно наказывать рублем таких блогеров. За каждую новую тысячу просмотров индексация в два, в три, в пять раз. Если твой трэш-стрим посмотрел миллион человек, так заплати 25 миллионов рублей.

Сколько должно погибнуть людей во имя этого «блогер-хайпа», чтобы у законодателей открылись чакры, и они взялись за дело?

Вернуться назад
Все новости / Видео / «На минуточку» с Александром Малькевичем. Сколько должно погибнуть ради «блогер-хайпа»?
на минуточку
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать