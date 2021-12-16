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Двукратный чемпион мира Кузнецов не сыграет за сборную России по хоккею на ОИ-2022

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:39
Спорт
Двукратный чемпион мира Кузнецов не сыграет за сборную России по хоккею на ОИ-2022
ska.ru  /  Пресс-служба ХК СКА

Пекин, 16 декабря. Форвард американского клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит предстоящие зимние Олимпийские игры.

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф в ходе международного форума заявил, что 29-летний российский форвард Евгений Кузнецов не будет допущен к участию в пекинской Олимпиаде. Его слова приводит РИА Новости Спорт.

«Я не изменю решение по Кузнецову, мне жаль, но это не изменится. Он не сможет сыграть в Пекине. Знаю, что расстроил всех ответом, но мы не можем менять правила ради одного», — подчеркнул глава IIHF.

Кузнецов, дважды выигрывавший со сборной России чемпионат мира по хоккею, был дисквалифицирован в августе 2019 года. В его допинг-пробе обнаружили наркотическое вещество. Кузнецову запрещено играть за сборную России до 12 июня 2023 года. При этом форвард может выступать за «Вашингтон» в НХЛ.

Ранее стало известно, что Олимпиаду в Пекине пропустит российская фигуристка Алена Косторная. Чемпионка Европы 2020 года не выступит на турнире из-за травмы.

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