Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 14:04
14:01
Общество
Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 57,7%
14:00
Общество
Голикова заявила, что Россия не сможет избежать распространения штамма «Омикрон»
14:00
Видео
Костромчане раскритиковали скульптуру снегурочки в центре города
14:00
Происшествия
Ждем очередей в травмпунктах: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
14:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 2
13:51
Политика
Песков призвал не забывать о праве президента России смещать губернаторов с должностей
13:49
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 25 человек в России
13:44
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией
13:39
Спорт
Двукратный чемпион мира Кузнецов не сыграет за сборную России по хоккею на ОИ-2022
13:38
Происшествия
Meta Platforms оштрафовали на 13 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Песков назвал ошибочной информацию о «присутствии» российских войск в Донбассе

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:40
Политика
Песков назвал ошибочной информацию о «присутствии» российских войск в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе никогда не было и нет российских войск. Он назвал ошибкой любые утверждения об обратном.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по одному из уголовных дел якобы подтверждается присутствие в Донбассе военнослужащих ВС РФ. Песков заявил, что речь идет, скорее всего, о банальной ошибке в тексте документа.

«Потому что это невозможно, никаких ВС РФ на территории республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории России», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом государства. Он отметил, что интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Песков назвал ошибочной информацию о «присутствии» российских войск в Донбассе
донбасс песков вс рф
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать