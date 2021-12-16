Песков назвал ошибочной информацию о «присутствии» российских войск в Донбассе

Москва, 16 декабря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе никогда не было и нет российских войск. Он назвал ошибкой любые утверждения об обратном.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикации СМИ о том, что в тексте одного из приговоров суда в Ростове-на-Дону по одному из уголовных дел якобы подтверждается присутствие в Донбассе военнослужащих ВС РФ. Песков заявил, что речь идет, скорее всего, о банальной ошибке в тексте документа.

«Потому что это невозможно, никаких ВС РФ на территории республик не было и нет. Вооруженные силы РФ есть на территории России», — отметил он.

Ранее Песков заявил, что референдум по Донбассу, проведение которого допустил президент Украины Владимир Зеленский, является внутренним делом государства. Он отметил, что интерес представляет возможная формулировка выносимого на него вопроса.