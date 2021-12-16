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Церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым завершилась в Москве

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:49
Общество
Церемония прощания с режиссером Сергеем Соловьевым завершилась в Москве
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 16 декабря. Народного артиста России, известного кинорежиссера, сценариста, кинопродюсера и педагога Сергея Соловьева проводили в последний путь в Москве. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном Дмитрием, умершим 12 февраля 2018 года.

Соловьев, в режиссерском портфолио которого есть такие картины, как «Сто дней после детства», «Асса», «Станционный смотритель» и «Мелодии белой ночи», скончался 13 декабря 2021 года в Москве на 78-м году жизни. Причиной его смерти стал сердечный приступ.

Проститься с Соловьевым в церковь Иоанна Богослова пришли его родные и друзья, среди которых было и немало знаменитостей. В их числе оказались режиссер Павел Чухрай, актеры Сергей Бугаев и Сергей Шакуров, актриса Евгения Крюкова и продюсер Олег Урушев.

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