Песков обозначил позицию Кремля по растущим инфляционным ожиданиям

Москва, 16 декабря. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о комплексной борьбе правительства против инфляции. Его слова передают «Известия» в своем материале.

Глава государства Владимир Путин предпринимает все возможные меры для нормализации инфляции. Песков заверил, что президент дает установку правительству на возвращение к запланированным показателям в минимальное возможное время.

«Это сложный процесс, который требует очень сложной, большой, постоянной работы, чем, собственно, кабмин и занимается. Инфляция высокая, и установка президента — делать все возможное, чтобы вернуть ее к запланированным показателям как можно скорее», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что рост инфляционных ожиданий стал одним из внутренних факторов дестабилизации. По его словам, внешние причины также имеют значение.

Песков ранее говорил, что президент держит вопрос инфляции на личном контроле. Он добавил, что Путин обсуждает его с кабмином на постоянной основе.