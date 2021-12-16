Эксперты из Азербайджана, Армении, Ирана, Турции и РФ обсудили разблокировку Сюник-Зангезурского коридора

Онлайн-конференция экспертного клуба «Кавказ — Евразия» состоялась 14 декабря 2021 года. В мероприятии приняли участие эксперты из Азербайджана, Армении, Ирана, Турции и России. Главной для обсуждения стала тема «Сюник-Зангезурский коридор — разблокировка всех транспортных связей в регионе: за и против».

Участниками дискуссии были затронуты следующие темы: геополитическая подоплека Сюник-Зангезурского коридора и роль России в обеспечении безопасности; значение Сюник-Зангезурского коридора для евразийских интеграционных проектов; экономические интересы сторон в реализации Сюник-Зангезурского коридора; возможность восстановления экономических связей Азербайджан — Армения посредством интенсификации двухсторонней торговли, а так же и обратная сторона коридора — издержки и угрозы.

Конференцию открыл и вел директор Центра геополитических экспертиз (ЦГЭ), постоянный член Изборского клуба Валерий Коровин.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

С вводным словом выступил руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев, напомнивший историю вопроса. По мнению докладчика, к сегодняшнему клубку противоречий привели серьезные ошибки, допущенные еще советским руководством.

По мнению Киреева, разблокировка и развитие транспортных путей — в интересах всех стран региона. При этом необходимо обеспечить международный статус коридора, который может обеспечить только сила, не являющаяся стороной конфликта между Арменией и Азербайджаном.

«Только к России есть доверие всех сторон, и только она сможет обеспечить безопасность объектов и транспортных потоков», — отметил он, добавив, что усиление некоторых игроков в регионе, в частности Турции, способно нарушить сложившийся на данный момент хрупкий баланс.

Владимир Киреев /

«Это напоминает события столетней давности, когда в Закавказье также шла борьба крупных держав, — пояснила она. — В первую очередь это цивилизационное противостояние. В частности, в Армении идет противостояние пророссийских и прозападных сил, интересы которых на международной арене не совпадают. И в этой ситуации открытие Зангезурского коридора под контролем российских пограничников обеспечило бы безопасность транспортных связей для всех участников. Некоторые страны сопротивляются этому процессу из опасения потерять контроль над регионом».

Политолог, координатор экспертного клуба «Кавказ — Евразия»с сожалением констатировала, что огромной проблемой на данный момент является отсутствие единогласия между участниками процесса.

Эксперт убеждена, что разблокировка коридора — в интересах Азербайджана, так как это обеспечило бы доступ в Нахичевань и помогло бы уменьшить напряженность и установить мир и стабильность в регионе.

По мнению Мамедовой, Россия выступает как стабилизатор ситуации, и открытие Зангезурского коридора под контролем российских миротворческих сил позволило бы расширить не только региональное, но и международное экономическое сотрудничество.

Предоставляя слово следующему докладчику, Валерий Коровин, в свою очередь, обратил внимание на необходимость выключения из процессов тех игроков, которые на протяжении всей истории работают на дестабилизацию региона.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

«Раньше это был англосаксонский мир, Британия, сейчас — США и их союзники. Любое участие западных стран не идет на пользу основным участникам этих процессов. Также НАТО, членом которой пока еще остается Турция, — это серьезный фактор дестабилизации», — объяснил он.

Между тем, по словам Коровина, естественным фактором стабилизации является Россия, которая не заинтересована в усилении конфликтов в собственном подбрюшье.

В свою очередь, эксперт, независимый политолог, руководитель этнопроекта «Армения — Иран» Арсен Геворгян обратил внимание на необходимость уточнения формулировок. В частности, по его мнению, термин «коридор» неверен и имеет под собой военно-политический подтекст.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов считает, что встречаться, обсуждать и спорить по поводу Сюник-Зангезурского коридора придется еще долго, поскольку стороны не готовы к полноценной работе по достижению целей, оговоренных в трехстороннем соглашении от 09.11.2020.

«Никто пока не предложил никакой конкретики, что это будет из себя представлять, — заявил он. — Говоря о коридоре, мы, очевидно, по умолчанию имеем в виду дорогу вдоль иранской границы — через Мегри. Но об этом нет ничего в соглашениях, как и слова «коридор». Там говорится о разблокировании транспортных коммуникаций, но этот момент важно уточнить, потому что могут быть другие варианты. Кто сказал, что дорога должна быть именно та, что идет вдоль границы?»

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

Родионов обратил внимание на то, что если речь о железной дороге, то следует помнить, что там не только сильно повреждены вокзалы, но и разобрано полотно.

«Кто и на какие деньги будет его восстанавливать? Если Армения — то есть ли на это средства? Если Азербайджан или Турция, то на каком юридическом основании они будут что-то строить на территории другого государства? Для этого нужен международный договор», — уверен он.

Кандидат филологических наук, политолог, старший преподаватель филологического факультета РУДН Анар Гасанов напомнил, что идея разблокировки транспортных коридоров принадлежит трем президентам — Азербайджана, Армении и России. И в связи с этим ставить под сомнение решения глав трех государств не этично.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

При этом, по мнению докладчика, вхождение Азербайджана и Турции в Евразийский экономический союз, а также Таможенный союз — вопрос времени.

«Это поддержат самые разные силы в обществе и политические группы», — отметил он.

Политолог, редактор сайта Научного общества кавказоведов kavkazoved.info Андрей Арешев отметил, что дискуссии о ситуации в Закавказье часто сопровождаются эмоциональным накалом.

«Это объясняется тем, что переговоры не завершены, а новости о работе трехсторонней межправительственной комиссии поступают довольно противоречивые», — констатировал он.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

Арешев обратил внимание собравшихся на то, что высказывания президента Азербайджана свидетельствуют о том, что он действует с позиции победителя.

«Это логично, но мне кажется, что переговорный процесс нужен для того, чтобы прийти к взаимовыгодному, взаимоприемлемому, компромиссному решению», — убежден он.

Заместитель декана Русской школы при Экономическом университете Азербайджана, кандидат исторических наук Анар Эюбов, в свою очередь, напомнил, что в советское время Армения и Азербайджан, эффективно взаимодействуя, добились заметного экономического успеха.

«Любые коридоры и транспортные пути приводят к обогащению обоих народов, а также соседних государств. В каждой стране, конечно, есть разные силы, но нельзя не признать, что евразийская интеграция может сыграть положительную роль. Но при этом важно войти в союз, обозначив, в конце концов, границы. Хватит уже обсуждать, что было в XVIII веке или до нашей эры! И после разрешения груза этих вопросов, когда мы начнем друг другу доверять, будет экономический эффект», — подытожил он.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

Шеф-редактор иранского информационного сайта «Васти Пресс», аналитик Парвиз Немати констатировал, что каждая из сторон рассматривает ситуацию лишь со своего ракурса, что становится источником проблем. При этом докладчик положительно оценил перспективу разблокировки путей.

«Все понимают, насколько это сегодня выгодно. Это будущая экономика! Для Ирана особенно важна железная дорога, которая работала, доставляя грузы и пассажиров из Москвы в Тегеран еще в советские времена. Это очень важно для экономики, это очень хороший путь доставки!» — заявил Немати.

Вместе с тем, по мнению докладчика, экономическому проекту нельзя придавать военно-политическое измерение. Он отметил, что «Россия и Иран — страны, которые всегда выступали гарантами безопасности», призвав создать соглашение, подробно описывающее транспортные проекты и инфраструктуру, где было бы прописано только мирное их использование.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

Эксперт и политолог из Турции Мехмет Перинчек в своем выступлении сделал акцент на роли Запада в регионе.

«Если мы устраним фактор Запада, мы решим множество проблем в регионе, в том числе — социально-экономические. Дестабилизация региона соответствует интересам Запада. Нормализация отношений между Турцией и Россией, Азербайджаном и Арменией принесет выгоду всему региону и будет препятствовать вмешательству Запада в дела суверенных государств. По этой причине важно разблокировать транспортные связи и поддерживать интеграцию стран региона», — объяснил он.

пресс-служба экспертного клуба «Кавказ-Евразия» /

Подводя итоги конференции, Валерий Коровин согласился с последним докладчиком, констатировав, что мир и благополучие региона возможны, лишь когда в нем отсутствуют западные силы.

Вместе с тем директор ЦГЭ развеял опасения докладчиков из Армении, что открытие Сюник-Зангезурского коридора усилит влияние в регионе Азербайджана и Турции.

По мнению эксперта, разблокирование всех транспортных коридоров, всех транспортных путей усилит всех игроков, в том числе Россию как страну-миротворца, Армению и Иран.

pixabay.com / IGORN

«Армения за счет разблокировки транспортных сетей увеличит свой экономический вес, потому что интенсифицируется торговля в первую очередь между Арменией и Россией. Армения получит доступ к российским рынкам, а через Россию — и ко всем остальным, в том числе европейским», — подчеркнул Коровин.

В то же время, по мнению Коровина, Азербайджан может также усилить свое влияние и свой статус в регионе за счет интенсификации торговли в рамках ЕАЭС, членом которого страна на сегодняшний день не является, в отличие от Армении.

«Вот тогда действительно произойдет сбалансированная интенсификация торговых отношений в рамках всей группы участников этой региональной торгово-экономической деятельности», — убежден политолог.

Конференция прошла на платформе Zoom и в режиме реального времени транслировалась через видеосервис YouTube. По итогам мероприятия будет выпущен сборник.

Полная запись онлайн-конференции: