Почти треть россиян заявили, что не употребляют алкогольные напитки

Москва, 16 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что около трети россиян отказались от употребления алкоголя.

Согласно данным социологического исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют спиртные напитки хотя бы иногда, а 31% — не употребляют алкоголь вовсе. При этом 37% россиян знают о проблеме нелегального изготовления выпивки. Чаще всего, по мнению участников опроса, подделывают водку, коньяк и виски.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации «Антиконтрафакт». В нем приняли участие 1600 жителей в возрасте от 18 лет.

Исследователи из Грайфсвальдского университета в Германии опровергли пользу умеренного потребления спиртных напитков. Результаты 20-летнего исследования показали, что высокая смертность среди трезвенников не связана с защитными свойствами алкоголя.