Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 14:04
14:03
Армия
Sohu: Китай лишил Украину возможности заработать миллиарды на продаже авиационных секретов
14:01
Общество
Голикова заявила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 57,7%
14:00
Общество
Голикова заявила, что Россия не сможет избежать распространения штамма «Омикрон»
14:00
Видео
Костромчане раскритиковали скульптуру снегурочки в центре города
14:00
Происшествия
Ждем очередей в травмпунктах: петербуржцы жалуются на «мерзкую снежную кашу» под ногами
14:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Часть 2
13:51
Политика
Песков призвал не забывать о праве президента России смещать губернаторов с должностей
13:49
Общество
Штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 25 человек в России
13:44
Шоу-бизнес
Сергей Жуков назвал певицу Клаву Коку своей реинкарнацией
13:39
Спорт
Двукратный чемпион мира Кузнецов не сыграет за сборную России по хоккею на ОИ-2022
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Почти треть россиян заявили, что не употребляют алкогольные напитки

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:31
Общество
Почти треть россиян заявили, что не употребляют алкогольные напитки
pixabay.com  /  HeungSoon

Москва, 16 декабря. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос и выяснил, что около трети россиян отказались от употребления алкоголя.

Согласно данным социологического исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют спиртные напитки хотя бы иногда, а 31% — не употребляют алкоголь вовсе. При этом 37% россиян знают о проблеме нелегального изготовления выпивки. Чаще всего, по мнению участников опроса, подделывают водку, коньяк и виски.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации «Антиконтрафакт». В нем приняли участие 1600 жителей в возрасте от 18 лет.

Исследователи из Грайфсвальдского университета в Германии опровергли пользу умеренного потребления спиртных напитков. Результаты 20-летнего исследования показали, что высокая смертность среди трезвенников не связана с защитными свойствами алкоголя.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Почти треть россиян заявили, что не употребляют алкогольные напитки
алкоголь опрос употребление
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать