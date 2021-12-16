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«Уфа» напомнила Витории об отступных после увольнения тренера из «Спартака»

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:30
Спорт
«Уфа» напомнила Витории об отступных после увольнения тренера из «Спартака»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 16 декабря. Представители «Уфы» пошутили об отступных португальца Руя Витории за разрыв контракта с московским «Спартаком».

«Уфа» в шутливой форме обратилась к «Спартаку» в комментариях к посту об увольнении португальского тренера Руя Витории, размещенному в Twitter-аккаунте. В пресс-службе клуба из столицы Башкортостана посоветовали 51-летнему специалисту не затягивать с получением отступных, которые полагаются за досрочный разрыв контракт с красно-белыми.

«Передайте, отступные пусть сразу заберет», — говорится в комментарии «Уфы».

Контракт Витории со «Спартаком» был рассчитан до 2023 года. Официально о его увольнении было объявлено 15 декабря.На посту главного тренера красно-белых португалец сменил немца Доменико Тедеско, под руководством которого клуб стал серебряным призером РПЛ в прошлом сезоне.

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов ранее назвал слухами сообщения о том, что португальский тренер Руй Витория в ультимативной форме отказывался уходить из клуба, передает RT.

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уфа спартак увольнение Витория отступные
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