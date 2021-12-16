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В Кремле сообщили об открытости Путина для диалога с Зеленским

Политика
В Кремле сообщили об открытости Путина для диалога с Зеленским
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 16 декабря. Российский президент Владимир Путин открыт для диалога с лидером Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Путин заинтересован в диалоге, но важно, чтобы переговоры были подготовленными и имели ориентированность на определенные итоги.

«Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата», — пояснил он представителям СМИ.

Ранее Зеленский заявил, что Киев готов к любому формату переговоров с Россией по урегулированию. Отношения Москвы и Киева обострились в 2014 году, когда Украина начала операцию против Донбасса.

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