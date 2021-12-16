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Захарова назвала фейками сообщения западных СМИ о «вторжении» России на Украину

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:08
Политика
Захарова назвала фейками сообщения западных СМИ о «вторжении» России на Украину
facebook.com  /  Мария Захарова

Москва, 16 декабря. Западные медиаресурсы намеренно формируют ложное впечатление, что Россия якобы хочет «напасть» на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она назвала фейками сообщения о якобы готовящемся российском «вторжении». По ее словам, подобные вбросы тиражируются немецкой прессой и рядом других западных изданий, почитав которые, складывается ощущение, что у Москвы есть какие-то агрессивные планы в отношении Киева.

«Но это ощущение ложное, оно намеренно формируется. Это фейковая дезинформационная кампания», — сказала Захарова.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия ни на кого не собирается нападать. Там отмечали, что Запад искусственно нагнетает истерию вокруг ситуации на Украине.

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Все новости / Политика / Захарова назвала фейками сообщения западных СМИ о «вторжении» России на Украину
захарова мид рф запад сми фейки
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