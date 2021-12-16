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Песков заявил о готовности России к переговорам по гарантиям безопасности с США

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:01
Армия
Песков заявил о готовности России к переговорам по гарантиям безопасности с США
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 16 декабря. Помощник президента России Юрий Ушаков дал советнику американского главы по национальной безопасности Джейку Салливану разъяснения по проектам документов о гарантиях безопасности. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента РФ, документы уже направлены по дипломатическим каналам в Соединенные Штаты. В них подтверждается готовность Москвы незамедлительно начать переговоры по проектам документов о гарантиях безопасности. Замглавы Министерства иностранных дел Сергей Рябков готов вылететь в любую нейтральную страну для начала переговоров, подчеркнул Песков.

В настоящее время России пока не удается договориться с Западом по принципиальным вопросам, однако все стороны намерены продолжить диалог.

Ранее сообщалось, что Салливан провел с Ушаковым телефонный разговор. Во время разговора представители двух стран обсудили сложившуюся вокруг Украины ситуацию.

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Все новости / Армия / Песков заявил о готовности России к переговорам по гарантиям безопасности с США
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