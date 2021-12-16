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Лукашенко заявил о ликвидации всех готовивших переворот организаций

Политика
Лукашенко заявил о ликвидации всех готовивших переворот организаций
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 16 декабря. Организации, которые финансировались из-за границы и организовывали переворот в Белоруссии, ликвидированы, рассказал глава государства Александр Лукашенко.

Соответствующее заявление белорусский лидер сделал во время совещания с правительством. По данным агентства БелТА, Лукашенко подчеркнул, что предателям нельзя такое прощать.

«Тем, кто пытался перевернуть страну и сдать ее "туда", никакого прощения не будет. Мы их видим и выявляем десятками, а то и сотнями... Те организации, которые финансировались из-за рубежа и организовывали переворот и мятеж, мы все ликвидировали», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии рассказал, что народ страны не должен в очередной раз оказаться в центре излома или какой-нибудь «войнушки». Он отметил, что в мире регулярно происходит нагнетание обстановки.

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Все новости / Политика / Лукашенко заявил о ликвидации всех готовивших переворот организаций
белоруссия лукашенко финансирование
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