Мэр Ярославля Волков оказался в больнице

Ярославль, 16 декабря. Мэр Ярославля Владимир Волков попал в госпиталь в тяжелом состоянии. Об этом сообщил главврач Ярославской областной больницы Александр Корнилов.

Владимира Волкова экстренно госпитализировали. Врачи оценили его состояние как стабильно тяжелое.

«Пациент поступил в приемный покой Ярославской областной больницы сегодня. Сразу же ему были проведены лечебно-диагностические процедуры, сделано контрастное исследование», — сказал Александр Корнилов.

Сейчас Волков находится под постоянным контролем медиков больницы в палате интенсивной терапии.

ВОЗ ранее предупредила о возможном увеличении количества госпитализаций. Причиной может стать распространение штамма коронавируса «Омикрон».