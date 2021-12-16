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Песков: Россия категорически не согласна с приговором по делу Хангошвили

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 12:58
Политика
Песков: Россия категорически не согласна с приговором по делу Хангошвили
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 16 декабря. Россия не согласна с решением суда по делу Зелимхана Хангошвили, которое вынесли в Германии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, в России не согласны с приговором, вынесенным по делу об убийстве в Берлине в 2019 году гражданина Грузии чеченского происхождения.

«Мы категорически не согласны с таким выводом, такой формулировкой», — пояснил Песков представителям СМИ.

Высший суд Берлина вынес приговор по делу россиянина, которого обвинили в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. За свое деяние мужчина получил пожизненный срок. После этого Германия решила выслать из страны двух российских дипломатов. Москва пообещала ответить на эти действия.

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песков германия хангошвили
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