В России представили полный каталог военной продукции экспортного назначения

Москва, 16 декабря. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России представила полный каталог продукции военного назначения на обновленном интернет-ресурсе службы.

Пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова сообщила, что каталог продукции будет сопровождаться дополнительными материалами. На сайте появились разделы, где можно найти аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме военно-технического сотрудничества РФ с другими странами.

«На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН [продукция военного назначения], предлагаемой иностранным заказчикам», — объяснила она.

Пользователям также будут доступны эксклюзивные фото и видео о российской военной технике. В службе напомнили, что Россия на сегодняшний день является одним из крупнейших мировых поставщиков оборонной продукции.

Ранее сообщалось, что ФСВТС поставит минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в 2023 году. Также стало известно, что РФ и Индия подписали контракт на производство современных версий автомата Калашникова АК-203, передает телеканал «360».