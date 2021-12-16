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В России представили полный каталог военной продукции экспортного назначения

Армия
В России представили полный каталог военной продукции экспортного назначения
rae2015.ru  /  Пресс-служба Russia Arms EXPO

Москва, 16 декабря. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России представила полный каталог продукции военного назначения на обновленном интернет-ресурсе службы.

Пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова сообщила, что каталог продукции будет сопровождаться дополнительными материалами. На сайте появились разделы, где можно найти аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме военно-технического сотрудничества РФ с другими странами.

«На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН [продукция военного назначения], предлагаемой иностранным заказчикам», — объяснила она.

Пользователям также будут доступны эксклюзивные фото и видео о российской военной технике. В службе напомнили, что Россия на сегодняшний день является одним из крупнейших мировых поставщиков оборонной продукции.

Ранее сообщалось, что ФСВТС поставит минобороны Мьянмы ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» в 2023 году. Также стало известно, что РФ и Индия подписали контракт на производство современных версий автомата Калашникова АК-203, передает телеканал «360».

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россия экспорт фсвтс рынок оружия
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