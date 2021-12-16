Порошенко ворвался в студию канала «Рада» и осудил его финансирование

Киев, 16 декабря. Бывший президент Украины Петр Порошенко ворвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада» и раскритиковал его финансирование.

Уточняется, что в студии канала выступал председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Во время его речи перед столом ведущих и появился Порошенко. Бывшего главу государства пригласили присоединиться к эфиру, но он заявил, что телеканал препятствует работе депутатов, а на его финансирование тратятся большие деньги.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала "Рада" знали — сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков… Мы точно это так не оставим», — подчеркнул Порошенко и покинул студию.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» разделила первое место с политсилой «Европейская солидарность», представляющей интересы экс-главы государства. В итогах соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС) отмечается, за партию Зеленского готовы отдать свои голоса 18,4% опрошенных, тогда как за партию Порошенко — 19,8% респондентов.