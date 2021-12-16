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Самодельные елочные игрушки помогут экологично встретить Новый год

Общество
Самодельные елочные игрушки помогут экологично встретить Новый год
pixabay.com  /  Alexei_other

Москва, 16 декабря. Специалисты Российского экологического оператора призвали использовать самодельные игрушки для елки на Новый год.

Эксперты отметили, что для большей экологичности следует отдать предпочтение старым елочным игрушкам, которые использовали еще предыдущие поколения. Еще лучше — сделать украшения самостоятельно. Например, из шишек, веток, цветной бумаги, фантиков от конфет и еловых лап.

Также специалисты призвали россиян не использовать одноразовую посуду и приборы на праздничном столе. Отмечается, что это не только вредит экологии, но и некрасиво выглядит, передает телеканал «360».

Специалист по этикету Альбина Холгова ранее перечислила рекомендации по сервировке новогоднего стола. Она посоветовала постелить кипенно-белую скатерть и разложить серебряные приборы.

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