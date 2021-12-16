В Госдуме одобрили закон о расширении возможностей отцов при получении маткапитала

Москва, 16 декабря. Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей рекомендовал принять в первом чтении законопроект о расширении оснований на получение материнского капитала для отцов.

Право на выплату могут получить отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, в случае смерти их матери, не являющейся гражданкой РФ. Кроме того, предусмотрена возможность перехода права на маткапитал детям в равных долях в случае смерти отца.

«Предлагается распространить право на дополнительные меры государственной поддержки на мужчин, одиноко воспитывающих второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года, имеющих гражданство РФ, в случае смерти женщины, не являющейся гражданкой РФ, родившей указанных детей, объявления ее умершей», — следует из пояснительной записки.

Минтруд ранее объявил о новых выплатах для семей с детьми. Получателями пособия станут граждане, чей заработок не превышает прожиточный минимум.

Материнский капитал можно расходовать сразу по нескольким направлениям. Один из вариантов оформить ежемесячную выплату на второго ребенка до 3 лет, пишет «ФедералПресс».