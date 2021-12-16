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YouTube заблокировал RT DE в день начала вещания канала

Общество
YouTube заблокировал RT DE в день начала вещания канала
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Видеосервис YouTube заблокировал новый канал RT DE в день запуска вещания. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала RT.

YouTube заморозил страницу RT DE — RT auf Sendung в день запуска телевизионного вещания на немецком языке. В этот момент шла прямая трансляция. Руководство RT выясняет причины блокировки.

Канал с новостями, документальными фильмами и ток-шоу был запущен в четверг. Вещание RT DE распространится на европейские страны, где большинство разговаривает на немецком языке. В частности, телеканал будет доступен для жителей Германии, Австрии и Швейцарии. Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала запуск вещания на немецком языке большим праздником.

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youtube блокировка RT DE
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