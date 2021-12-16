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Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении танков и гаубиц в жилых районах в Донбассе

Армия
Народная милиция ЛНР обвинила Киев в размещении танков и гаубиц в жилых районах в Донбассе
facebook.com  /  @GeneralStaff.ua

Луганск, 16 декабря. ВСУ разместили запрещенную военную технику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе.

В сообщении Народной милиции ЛНР говорится, что украинские военные разместили в жилых кварталах четырех населенных пунктов танки и тяжелое вооружение. До этого ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы скрыть от ОБСЕ переброску запрещенной бронетехники.

«В зоне ответственности 57-й бригады отмечено нахождение одного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10" и четырех танков Т-72 вблизи жилого района населенного пункта Новоахтырка, а также трех танков Т-72 в жилом районе населенного пункта Северодонецк», — рассказали в оборонном ведомстве республики.

Также бронетехника была замечена в жилом районе города Счастье. На железнодорожной станции города Рубежное были зафиксированы 15 самоходных гаубиц «2С1 Гвоздика».

Ранее сообщалось, что ВСУ могут начать полномасштабное наступление в Донбассе, которое обернется ужасающими потерями среди мирного населения. В МИД РФ заявили, что обстановка в регионе вызывает сильную тревогу, передает телеканал «360».

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ЛНР всу донбасс танки гаубицы
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