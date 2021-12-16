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Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай

Политика
Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай
pixabay.com

Пекин, 16 декабря. Читатели китайского портала «Гуаньча» прокомментировали состоявшиеся переговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.

Многие пользователи Сети выразили уверенность, что диалог лидеров в очередной раз показал намерение двух держав противостоять внешним угрозам. Читатели «Гуаньча» послали США недвумысленный сигнал, предупредив Белый дом о серьезных последствиях после нападок на Россию и Китай.

«Третья сторона в треугольнике Китай — США — Россия наверняка очень рада видеть, что Пекин и Москва работают бок о бок и спина к спине, чтобы справляться с совместными вызовами и защищать общие интересы», — написал один из комментаторов.

Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай
kremlin.ru / Администрация Президента РФ

Китайцы с восторгом отнеслись к продолжению контактов с РФ на высшем уровне. Путин и Си Цзиньпин в ходе разговора по видеосвязи обсудили двусторонние отношения и международную повестку, передает «Радио Sputnik». По мнению пользователей Сети, сила двух государств заключается в «братском единстве».

«Настоящие братья! Братское единство — это сила, способная победить любого врага!» — выразил мнение еще один читатель.

Ранее стало известно, что китайский лидер выразил надежду на визит президента России в Пекин. Си Цзиньпин рассчитывает, что Путин примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

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Все новости / Политика / Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай
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