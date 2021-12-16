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Microsoft обновила операционные системы Windows

Технологии
Microsoft обновила операционные системы Windows
microsoft.com  /  Microsoft

Москва, 16 декабря. Компания Microsoft выпустила большую подборку обновлений для своих операционных систем. Апдейты предлагаются для Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 и Windows 7.

Для последней версии операционной системы исправили и улучшили некоторые параметры, которые должны усовершенствовать работу, повысить стабильность и безопасность. Апдейт Windows 10 доступен для пользовательских версий 2004, 20H2, 21H1 и 21H2. В основном он направлен на повышение безопасности.

Разработчики также поработали над обновлениями для Windows 7 и Windows 8.1. Они уделили внимание проблемам с печатью, антивирусами и переходом на летнее время.

Еще в середине ноября стало известно, что обновление Windows 11 может спровоцировать появление BSoD. В тот момент в Microsoft подтвердили наличие проблемы.

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microsoft windows обновления
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