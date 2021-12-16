Нюша показала фото с новорожденным сыном

Дубай, 16 декабря. Знаменитая певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На кадрах запечатлено все семейство, в том числе новорожденный наследник.

Артистка разместила несколько фотографий на своей странице в Instagram. На кадрах Нюша вместе с мужем, дочерью Симбой и новорожденным сыном запечатлены в палате с огромным букетом роз нежного цвета. Супруги и маленькая наследница не скрывали радости от прибавления в семействе.

«Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю», — написала 31-летняя звезда сцены.

Prt Scr instagram.com / @nyusha_nyusha

Поклонники продолжили поздравлять знаменитость с рождением малыша и желать ей и ее сыну крепкого здоровья. Запись Нюши собрала множество комментариев и более 267 тысяч лайков меньше чем за сутки.

«Какие вы милые»; «Это счастье! Здоровья! Любви!»; «Ню, счастье бесконечное»; «Искренние поздравления с рождением малыша. Крепкого здоровья, спокойных ночей, вкусного молочка», — написали интернет-пользователи в комментариях под фото.

Певица Нюша и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, стали родителями во второй раз. Знаменитость родила сына 14 декабря. Роды проходили в элитной клинике в Дубае.