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Нюша показала фото с новорожденным сыном

Шоу-бизнес
Нюша показала фото с новорожденным сыном
instagram.com  /  @nyusha_nyusha

Дубай, 16 декабря. Знаменитая певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) поделилась с поклонниками новыми фотографиями. На кадрах запечатлено все семейство, в том числе новорожденный наследник.

Артистка разместила несколько фотографий на своей странице в Instagram. На кадрах Нюша вместе с мужем, дочерью Симбой и новорожденным сыном запечатлены в палате с огромным букетом роз нежного цвета. Супруги и маленькая наследница не скрывали радости от прибавления в семействе.

«Спасибо всем за поздравления и поддержку! Люблю», — написала 31-летняя звезда сцены.

Нюша показала фото с новорожденным сыном
Prt Scr instagram.com / @nyusha_nyusha

Поклонники продолжили поздравлять знаменитость с рождением малыша и желать ей и ее сыну крепкого здоровья. Запись Нюши собрала множество комментариев и более 267 тысяч лайков меньше чем за сутки.

«Какие вы милые»;

«Это счастье! Здоровья! Любви!»;

«Ню, счастье бесконечное»;

«Искренние поздравления с рождением малыша. Крепкого здоровья, спокойных ночей, вкусного молочка», — написали интернет-пользователи в комментариях под фото.

Певица Нюша и ее супруг, бизнесмен Игорь Сивов, стали родителями во второй раз. Знаменитость родила сына 14 декабря. Роды проходили в элитной клинике в Дубае.

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Все новости / Шоу-бизнес / Нюша показала фото с новорожденным сыном
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