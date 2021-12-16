Костромчане раскритиковали скульптуру снегурочки в центре города

К новогодним праздникам в Костроме установили металлическую конструкцию в виде Снегурочки, однако жители города обижают сказочную красавицу и называют ее страшненькой.

Власти Костромы сделали подарок жителям города и установили на одной из улиц фигуру Снегурочки, выполненную из светящегося проволочного каркаса. Однако не все горожане оценили внешний вид внучки Деда Мороза.

«Данное сооружение точно не соответствует образу Снегурочки», — считает местный житель Василий Чуев.

По мнению Андрея Трофимова, сказочная красавица выглядит приятно лишь в темное время суток, когда на конструкции зажигаются гирлянды.

«Вечером это смотрится совершенно по-другому, потому что днем-то, понятно, видно только чисто «скелет», но вот с лицом можно поработать. Кого-нибудь, электриков, чтобы лампочки вкрутили, не знаю, глаза… Либо просто какую-то картинку на лице, только с головой поработать, а так красиво», — отметил Андрей.

Креативный подход к оформлению новогодней конструкции оценила горожанка Ольга Гаврилова.

«Многие из города представляют ее больше в таком нежном платье красивом, с красивой косой. На мой взгляд, это более современный подход, ничего в этом плохого я не вижу», — сказала девушка.

Городские власти решили учесть мнение горожан и отправить после новогодних праздников Снегурочку на модернизацию. Мастера планируют освежить краску на каркасе и установить новую подсветку. Так что следующей зимой внучка главного новогоднего волшебника уж точно предстанет перед костромичами во всей красе.