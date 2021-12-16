Выставка новогодних игрушек открылась во Владивостоке

Владивосток, 16 декабря. Коллекционер из Владивостока Ирина Кейчина решила показать собранные за 20 лет новогодние украшения. В ГУМе столицы Приморья местные жители и гости города могут посмотреть на елочные игрушки самых разных эпох. Есть даже дореволюционные, ручной работы. Выставка помещается в трех залах на территории более 300 квадратных метров, сообщает ИА PrimaMedia.

На вопрос, сколько же всего игрушек в ее коллекции, Ирина отвечает, что после первой тысячи перестала считать. По ее словам, когда она только начинала собирать новогодние украшения, они ничего не стоили. Игрушки она обменивала на конфеты или шампанское. Сейчас коллекция довольно дорогая. Например, фигурка в виде полярного медведя стоит около 50 тысяч рублей. А набор из десяти игрушек «Чиполлино» оценивается в сумму свыше 500 тысяч.

Взрослые и дети с удовольствием посещают праздничную выставку, заранее обретая праздничное настроение.