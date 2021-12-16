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Контр-адмирал Неижпапа объявил о формировании береговых ракетных войск ВМС Украины

Армия
Контр-адмирал Неижпапа объявил о формировании береговых ракетных войск ВМС Украины
facebook.com  /  ВМСУ

Киев, 16 декабря. Береговые ракетные войска, которые будут вооружены новыми ракетами «Нептун», хотят создать на Украине к 2026 году.

Командующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил в интервью информационному агентству «Укринформ», что украинский военный флот активно наращивает свои боевые возможности благодаря поддержке НАТО. В настоящее время в стадии развития находится новый вид войск.

«Береговые ракетные войска. Они будут сформированы к 2026 году. В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса "Нептун". Ко второму кварталу следующего года будет полностью сформирован первый дивизион», — сообщил Неижпапа.

Командующий напомнил, что в текущем году украинский лидер Владимир Зеленский утвердил стратегию развития ВМС до 2036 года. Она предусматривает строительство новых корветов в Турции, а также совместное с Британией создание ракетных катеров и других кораблей для двух военно-морских баз в Очакове и Бердянске.

Ранее сообщалось, что США передали Украине два патрульных катера типа Island. По имеющейся информации, они будут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей, передает телеканал «360».

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украина нептун вмс ракетные войска
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