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Роскачество заявило об ухудшении качества красной икры за последние два года

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 12:09
Общество
Роскачество заявило об ухудшении качества красной икры за последние два года
pixabay.com

Москва, 16 декабря. Роскачество проверило красную икру от производителей, продукция которых представлена на российских прилавках. Эксперты заявили об ухудшении качества деликатеса за последние два года.

Специалисты стали чаще выявлять кишечную палочку, консерванты и опасные бактерии в красной икре. Роскачество проверило продукты 21 торговой марки. Так, в красной икре 15 производителей обнаружили кишечную палочку. В продуктах шести брендов зафиксировали высокий уровень микробной обсемененности. Еще в двух образцах нашли консервант уротропин, который запрещен в России.

«Эксперты дважды за четыре года проверяли красную икру: в 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%», — отмечается в сообщении организации.

Наиболее качественной считается красная икра, которая хранится в стеклянной таре. Об этом рассказала руководитель аналитического агентства «Рыбсеть» Полина Кирова.

Рост цен наблюдается на деликатес, который особенно востребован в России на Новый год. Чем заменить популярную у россиян красную икру, поделилась начальник отдела надзора по гигиене питания подмосковного Роспотребнадзора Надежда Раева, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Несмотря на рост цен, жители страны активно раскупают новогоднюю атрибутику, напитки и продукты. Продажи по нескольким позициям возросли более чем в два раза, пишет «Ридус».

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роскачество проверка красная икра
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