Захарова заявила об открытости России к диалогу с главой МИД Германии Бербок

Москва, 16 декабря. Россия открыта к диалогу для конструктивной работы с новой главой МИД Германии Анналеной Бербок. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно о телефонных переговорах Бербок с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны поговорили на тему состояния и перспектив развития отношений двух стран после выборов.

«Мы открыты к диалогу для конструктивной, эффективной совместной работы», — подчеркнула Захарова по итогам переговоров.

Ранее журналист Александр Асафов рассказал об антироссийском настрое главы Бербок. По его словам, при этом никаких явных антироссийской шагов от нового созыва бундестага ожидать не стоит. На текущий момент позиция Германии достаточно сбалансирована.