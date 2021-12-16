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«Этот день в истории». Что произошло 16 декабря, праздники, факты, люди

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В этом выпуске вы узнаете о традициях футбольного клуба «Милан», кому был посвящен первый парфюм от Dior, а также, как чай стал яблоком раздора и положил начало войне за независимость США.

Программа «Этот день в истории» — это возможность окунуться в прошлое, вспомнить яркие и важные исторические события, которые стали определяющими и так или иначе повлияли на нашу жизнь.

Ровно в этот день в 1773 году американские колонисты провели акцию протеста против экономической политики британского правительства. В ходе акции, была уничтожена большая партия английского чая. Это стало толчком в американской истории, положив начало войне за независимость США.

Также сегодня отмечают 122-й день рождение знаменитого итальянского футбольного клуба «Милан», и открытие в Париже первого модного дома Кристиан Диор.

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этот день в истории
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