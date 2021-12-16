Сирийский военнослужащий погиб в результате атаки ВВС Израиля

Дамаск, 16 декабря. Самолеты ВВС Израиля нанесли авиационный удар по южной части Сирии, в результате погиб как минимум один военнослужащий правительственной армии.

По словам представителей ВС республики, самолеты еврейского государства совершили налет со стороны Голанских высот, выпустив несколько ракет. Большинство из них были сбиты средствами противовоздушной обороны, однако часть все же достигла целей. Помимо потерь среди личного состава, попадания снарядов причинили материальный ущерб.

Официальные источники не сообщают, куда именно был направлен удар израильской авиации, но по заявлениям пользователей соцсетей, ракеты были выпущены по аэродрому Дамаска для срыва предполагаемых поставок оружия из Ирана. Власти Тель-Авива, как обычно в подобных случаях, не комментировали ситуацию.

BREAKING ⚠️: Syrian ???????? regime soldier ???? killd in air strikes ???? conducted by #Israeli ???????? air force ????️ against Iranian ???????? regime targets ???? in Syria ????????.#Israel #hanukkah2021 https://t.co/O3MTxKdVl7 — Hayder (@Sumerian2022) December 16, 2021

Примечательно, что вопрос об ударе был задан местными СМИ министру жилищного строительства Израиля Зеэву Элькину. Чиновник уклонился от ответа, но подчеркнул намерение его страны и дальше препятствовать деятельности Тегерана в регионе и созданию фронта против еврейского государства в районе Голанских высот.

На прошлой неделе ВВС Израиля атаковали порт города Латакия. Целью, по мнению некоторых источников, также являлся груз «современного вооружения» из Исламской Республики. Примечательно, что после этого премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннетт в ходе пресс-конференции заявил, что Израиль «изгоняет негативные силы из этого региона день и ночь и не остановится ни на секунду». Впрочем, позже в социальных сетях появились фотографии с места удара, на которых было отчетливо видно, что целью нападения стали контейнеры с продовольствием. Тель-Авив ошибку не признал.