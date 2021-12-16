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Новый вид мошенничества появился в России
Общество
Новый вид мошенничества появился в России
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 16 декабря. Мошенники обманывают доверчивых россиян с помощью фальшивых кол-центров. Об этом новом виде обмана предупредило жителей Московской области Главное управление региональной безопасности. Людям на электронную почту поступают письма якобы от кредитного учреждения. В сообщении говорится о том, что скоро будет списана оплата какой-то подписки — льготный период подошел к концу и пора платить деньги. Для отмены подписки предлагается позвонить по номеру телефона, который указан в письме, сообщают «Вести Подмосковья».

Далее человек звонит по этому номеру и общается с подставным оператором. Тот предлагает установить на компьютер или телефон программное обеспечение якобы для управления подписками. На деле же это хакерская программа, которая позволяет мошенникам получить доступ к счетам доверчивого гражданина и выводить с них деньги.

Мошенники находят все новые пути обхода методов борьбы с ними. Они добиваются того, чтобы люди сами им звонили. При получении подобных писем следует самому поискать официальный телефон учреждения, от которого будто бы поступило уведомление.

Ранее ФАН рассказывал о еще одном способе обмана людей с помощью интернета. Мошенники оформляли на имя доверчивых граждан займы в микрофинансовых организациях.

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мошенники телефон оператор письмо счета
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