Удаленка стала причиной частых конфликтов сотрудников с работодателями

Москва, 16 декабря. Коронавирусные ограничения привели к введению дистанционного формата работы во многих компаниях. Однако удаленка нередко становится причиной конфликтов сотрудников с работодателями.

Как утверждает эксперт портала по поиску вакансий hh.ru Ксения Аверина, почти половина работающих удаленно сотрудников признают, что периодически отвлекаются от своих ежедневных задач. При этом работники часто требуют оснастить «домашний офис» всем необходимым, в свою очередь работодатели заявляют о нежелании терпеть или компенсировать какие-либо неудобства, передает KONKURENT.RU.

«Респонденты отмечают, что чаще всего отвлекаться от работы приходится из-за чувства голода и необходимости готовить еду, из-за детей и других членов семьи, а также из-за социальных сетей и домашних дел», — пояснила Аверина.

Более 50% граждан России, занимающихся делопроизводством, планируют освоить новую профессию в 2022 году. На это указали результаты исследования, проведенного специалистами проекта Setters Education.