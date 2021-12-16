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«Продемонстрирую языческо-ведическую силу духа»: Джигурда рассказал о бое с бодибилдером Шпаком

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 13:27
Шоу-бизнес
«Продемонстрирую языческо-ведическую силу духа»: Джигурда рассказал о бое с бодибилдером Шпаком
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Главная проблема в предстоящем бое с бодибилдером Александром Шпаком заключается в том, что у актера театра и кино, исполнителя песен Никиты Джигурды нет претензий к спортсмену. Об этом в беседе с ФАН рассказал сам артист.

Собеседник отметил, что уже сам факт предстоящего боя в октагоне с новым противником он расценивает как личную победу.

«После того, как опубликовали запись моего боя с Отаром Кушанашвили, все желающие вызвать Джигурду на дуэль «спрыгнули». Только Александр Шпак не побоялся. Несмотря на разницу в возрасте — ему 42, мне 60, разницу в весе — у него 110 кг, у меня 85, я дал согласие, дабы показать силу духа, и уже этим победил. Он грозится нокаутировать меня в первом раунде. Естественно, у него это не получится. Я дам ему достойный отпор», — сказал актер.

Никита Джигурда также раскрыл, на что собирается сделать основную ставку в будущей схватке.

«В нашем мире есть много разрешенных и неразрешенных способов, как себя подготовить к бою. Я пользуюсь только разрешенными методами. В данном случае продемонстрирую языческо-ведическую силу духа. Кстати, Саша Шпак тоже близок к язычеству. Уважает ведическую культуру. При этом он не сказал обо мне ни одного плохого слова», — пояснил собеседник ФАН.

Актер Джигурда назвал главную проблему в предстоящей схватке с бодибилдером Шпаком
instagram.com / @sashashpakofficial

В завершение он рассказал, в чем именно для него заключается главная проблема в поединке с молодым противником на ринге.

«Когда выходишь на ринг и есть внутренняя претензия, легче настроить себя. К Шпаку у меня нет претензий. Это дуэль поколений. Бой будет наверняка кровавым и зрелищным. В данном случае я продемонстрирую силу духа и пример для тех, кто преступает грань, «звездоболит», а потом прячется в кусты, не желая отвечать за свой базар», — подытожил артист.

Ранее Никита Джигурда в беседе с ФАН сообщил, что вызывает на бой в октагоне юмориста Николая Лукинского. По словам актера, причиной для вызова служит неприглядный поступок в недавнем прошлом артиста.

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джигурда бой шпак
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