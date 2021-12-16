Принц Уэльский сделал рыцарем семикратного чемпиона «Формулы-1»

Лондон, 16 декабря. Члены королевской семьи имеют привилегии посвящать отличившихся перед государством сограждан в рыцари, пишет журнал Esquire. День назад принц Чарльз приобщил к ордену пилота команды Mercedes Льюиса Хэмилтона. Церемония посвящения в рыцари состоялась прямо в Виндзорском замке, о чем сообщил официальный Twitter-аккаунт королевской семьи.

По данным издания Sky Sports, 36-летний Хэмилтон стал уже четвертым гонщиком «Формулы-1», получившим рыцарский титул. Ранее этого удостоились пилоты Джеки Стюарт, Стирлинг Мосс и Джек Брэбем. Основатель команды «Формула-1» под названием Williams, Фрэнк Уильямс также был посвящен в рыцари.

Стоит отметить, что Хэмилтон стал первым, кто получил титул до завершения карьеры. На поздравления с посвящением он ответил лаконично.

«Спасибо», — заявил гонщик.

Льюис пришел на церемонию награждения вместе с любимой матерью.

Global Look Press / HOCH ZWEI

Церемония посвящения в рыцари по-другому называется «Акколада» и произошло от французского слова Accolade, что дословно переводится как «объятия».

Ранее данная церемония проводилась при приеме в рыцарский орден. Каждый раз после принятия посвящения, гроссмейстер ордена торжественно обнимал новоявленного рыцаря, возлагая ему на шею свои руки.

Британский рыцарский орден был учрежден английским королем Георгом V. Произошло это 4 июня 1917 года.

«For God and the Empire» («За бога и империю»), — именно так звучит девиз данного ордена.

Стоит отметить, что это самый младший орден в британской наградной системе, и в нем наибольшее число участников.

Ранее сообщалось, почему принцу Чарльзу пришлось принять менталитет босса мафии.