Предсказания, сделанные главой российского Фонда защиты национальных ценностей Максимом Шугалеем, в очередной раз полностью оправдались — за неделю до назначенной даты президентских выборов столица Ливии Триполи вновь погружается в хаос вооруженного противостояния. В точности как указывал ранее социолог, причина новых раздоров оказалась связаны с деятельностью спецпредставителя ООН Стефани Уильямс.

В ночь на 16 декабря неизвестные боевики захватили штаб-квартиру Правительства национального единства (ПНЕ), в городе не работают финансовые и учебные учреждения, наблюдаются перебои с электроснабжением. Сообщается, что контроль над правительственными зданиями захвачен незаконными вооруженными формированиями из Мисураты, которые возглавляет находящийся в международном розыске террорист, экс-депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади. К городу стягиваются военные подкрепления различных группировок, ситуация грозит масштабными боестолкновениями.

Выборы 24 декабря должны были привести к объединению государственных институтов и окончанию кровопролитной гражданской войны. Теперь возможность проведения голосования практически исключена. В ходе экстренной встречи полевых командиров в Триполи Салах Бади заявил, что Ливия не станет послушно идти на поводу у иностранных сил и не будет продолжать «фарс с выборами». В ближайшее время главари вооруженных группировок в стране объявят план действий против «губительных для страны идей, которые продвигают предатели и иностранные агенты». Ливийцам, по словам Бади, не нужны выборы без конституции и верховенства права.

Tensione in #Libia, uomini armati circondano l'ufficio del premier a Tripoli https://t.co/83TpvkujWQ — #RassegnaZampa (@RassegnaZampa) December 16, 2021

Именно такой сценарий развития ситуации в Триполи предположил Максим Шугалей. В очередной раз оказалось, что прогнозы специалиста-международника сбываются на 100%.

«Выборов не будет. Под любым удобным предлогом будут перенесены сроки проведения выборов сначала на пару месяцев, а затем на год», — предупреждал Шугалей в своем Telegram-канале.

Важную роль в новом витке ливийского кризиса играет и спецпосланник ООН по Ливии Стефани Уильямс, которую Шугалей назвал «вестником войны». Американка, которая заняла свой пост, когда Ливия вышла на трек договоренностей, всего за год работы привела страну к наступившему минувшей ночью кризису. Важную роль сыграл в этом «Ливийский форум политического диалога», в результате которого должности в правительстве заняли террористы из «Братьев-мусульман» (группировка запрещена в РФ), а также коррупционеры и случайные люди, которые смогли заплатить Уильямс за свои посты.

«Она «продавала» места в ЛФПД. Из 75 делегатов Форума, благодаря коррумпированности Уильямс, 45 человек оказались связанными с «Братьями-мусульманами», а те патриоты Ливии, которые не пошли на подкуп, остались на Форуме в меньшинстве и практически потеряли право голоса», — указывает Шугалей.

Ни ООН ни лично Стефани Уильямс не заинтересованы в ливийском урегулировании, подчеркнул Шугалей, — они действуют в интересах третьих стран, которые, используя хаос, царящий в стране, занимаются грабежом ее природных богатств.

Именно этим объясняется «слепота» ООН в отношении Турции, которая перебрасывает на запад Ливии боевиков, связанных с террористическими группировками ИГ1 и «Аль-Каида»1 (обе группировки запрещены в РФ), новую партию которых Анкара перебрасывает из Афганистана.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Глава ФЗНЦ сделал еще одно пророчество: пока не будет упразднен формат Ливийского форума политического диалога, который является полностью коррумпированным мероприятием, выборы в Ливии не состоятся. Тем более что в случае их проведения, с большим перевесом на них победит Халифа Хафтар — глава Ливийской национальной армии, которая остается единственным органом, который пользуется неоспоримым авторитетом среди ливийцев.

«Перенос выборов является показателем полной беспомощности ООН как миротворческой организации. Они готовы ради пары миллионов долларов в месяц растоптать свои обещания о мирном урегулировании в Ливии. Международному сообществу пора перестать играть Ливией, оставить ливийцам их национальные ценности и убрать руки от их нефти!» — призывал президент ФЗНЦ.

Это уже не первое точное «пророчество» в международной политике, которое сделал Максим Шугалей: ранее социолог предсказал, что заинтересованные стороны — США и Турция — не позволят боевикам «Талибана»1 (запрещен в России) уничтожить разгромленные силы ИГ и «Аль-Каиды» в Афганистане, и организую их переброску в Ливию и Судан. Уже вскоре эти факты подтвердились в точности. Как отметил сам Шугалей, в этом нет ничего удивительного, поскольку «социология — это наука, а не умение фантазировать».

1 Организация запрещена на территории РФ.