Арабская коалиция заявила о ликвидации 165 хуситов в Йемене

Сана, 16 декабря. Силы арабской коалиции в Йемене заявили о ликвидации 165 повстанцев-хуситов в центральной провинции Мариб и на западном побережье страны в течение 14–15 декабря. Наиболее активные бои протекали в горных районах Аль-Машджа и Аль-Касара западнее провинциальной столицы. Менее интенсивные столкновения имели место у горного хребта Аль-Балак, южнее административного центра.

В окрестностях города Мариб арабская авиация за сутки совершила 24 боевых вылета, в результате чего, по сообщениям представителей самой коалиции, были уничтожены 140 хуситов и 15 транспортных средств. Еще 25 членов движения «Ансар Аллах» погибли при бомбардировках пяти стратегических точек вдоль западного побережья.

The Arab coalition led by Saudi Arabia has eliminated 165 Iranian regime's Houthis terrorists over the past 24 hours. Warplanes also struck two caves used to store ballistic missiles and four secret drone facilities. https://t.co/UBhtCOzPrz pic.twitter.com/qi79kjuSlW — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) December 15, 2021

Также авиаудары наносились по Сане — занимаемой повстанцами формальной столице Йемена. Целями атак стали подземные склады ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также мастерские по их производству и оснащению.

Сводки же хуситских СМИ сообщают о 37 авиаударах арабской коалиции в провинции Мариб в течение 14–15 декабря. В Сане бомбардировщики накрыли центр технической подготовки при министерстве электроэнергетики и больницу Аль-Айтам в районе Муин. Сообщается о разрушениях гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей, однако конкретное количество пострадавших не приводится.

Sana'a forces advance in northeast Yemen



Intense air strikes by the Saudi coalition failed to halt the advance of the army and the people's committees in their offensive operation.

https://t.co/gtzzMsxhPU pic.twitter.com/3oHyvP5c4K — Suat Kılıçtaş (@Suatklcts) December 15, 2021

В настоящий момент активные боевые действия в Йемене ведутся в провинции Мариб и на западном побережье в районе портового города Ходейда, наступательная инициатива находится в руках повстанцев.

В связи с этим посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг предупредил об угрозе кровопролитных городских боев в густонаселенном Марибе в случае дальнейшего продвижения хуситов из «Ансар Аллах».

«Я по-прежнему обеспокоен возможностью начала боевых действий в городе, которые будут иметь ужасные последствия для гражданского населения. Наступление «Ансар Аллах» на Мариб оказывает тревожное влияние на другие линии фронта», — сказал он 14 декабря в ходе брифинга в Совете Безопасности ООН.

Grundberg is pressuring both government & Houthis to accept UN peace plan for a statewide cease-fire. He focused on putting ending #Houthi offensive on Marib, reopening Sanaa airport & removing limitations on port of #Hodeidah.@AlaaMalhas @Ibrahim4Yemenhttps://t.co/uctoC3zCPA pic.twitter.com/OaXSX3IezL — Yemen Matters (@YemenMatters_) November 8, 2021

Грундберг добавил, что конфликт «ужесточается в беспрецедентных масштабах» и угрожает подорвать мирные усилия по его прекращению наряду с усугублением и без того тяжелого гуманитарного кризиса.

«С тех пор как я в последний раз выступал в этом совете, конфликт значительно обострился. Существует риск того, что это может открыть новую главу войны в Йемене, которая будет еще более разрывающей [йеменское общество] и кровавой», — отметил он.

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе того же заседания заявила, что хуситы регулярно игнорируют международные призывы прекратить наступление, демонстрируя нежелание принимать мирные усилия при посредничестве ООН.

«Все это ставит под угрозу тысячи мирных жителей, и может привести к перемещению полумиллиона человек. Хуситы должны немедленно остановиться», — сказала она.

#Yemen

Ansarallah(Houthis) released the video recording the offensive in Al-Jawf during which they captured Al-Kanjar military camp and seized a number of military equipment from Saudi-led coalition.

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«Ансар Аллах», в свою очередь, ежесуточно заявляет о десятках случаев нарушения Стокгольмского соглашения со стороны арабской коалиции, выражающейся в авианалетах и артобстрелах в районе Ходейды.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда в северо-западной части страны против тогдашней суннитской власти выступило шиитское население. Они обвинили его в проведении дискриминационной внутренней политики, непредставленности шиитов во власти и несправедливом распределении доходов от продажи нефти.

#BREAKING #YEMEN : The offensive of #Houthis rebels to take the strategic city of #Marib, the last important enclave that remains in government in the north of the country, has encountered increasingly fierce resistance by government troops and allied tribal fighters????epa-efe pic.twitter.com/yuEreNcHts — loveworld (@LoveWorld_Peopl) May 5, 2021

После захвата повстанцами Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади оставил свой пост и бежал из страны, но после опроверг собственную отставку. Являясь формальным главой государства, Хади пригласил арабские страны вступить в конфликт, и 26 марта 2015 года девять участников новообразованной коалиции во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняет лишь Эр-Рияд, поддерживающий правительственную армию.