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Арабская коалиция заявила о ликвидации 165 хуситов в Йемене

Весь мир
Арабская коалиция заявила о ликвидации 165 хуситов в Йемене
Global Look Press  /  Senior Airman Leala Marquez/Keystone Press Agency

Сана, 16 декабря. Силы арабской коалиции в Йемене заявили о ликвидации 165 повстанцев-хуситов в центральной провинции Мариб и на западном побережье страны в течение 14–15 декабря. Наиболее активные бои протекали в горных районах Аль-Машджа и Аль-Касара западнее провинциальной столицы. Менее интенсивные столкновения имели место у горного хребта Аль-Балак, южнее административного центра.

В окрестностях города Мариб арабская авиация за сутки совершила 24 боевых вылета, в результате чего, по сообщениям представителей самой коалиции, были уничтожены 140 хуситов и 15 транспортных средств. Еще 25 членов движения «Ансар Аллах» погибли при бомбардировках пяти стратегических точек вдоль западного побережья.

Также авиаудары наносились по Сане — занимаемой повстанцами формальной столице Йемена. Целями атак стали подземные склады ракет и беспилотных летательных аппаратов, а также мастерские по их производству и оснащению.

Сводки же хуситских СМИ сообщают о 37 авиаударах арабской коалиции в провинции Мариб в течение 14–15 декабря. В Сане бомбардировщики накрыли центр технической подготовки при министерстве электроэнергетики и больницу Аль-Айтам в районе Муин. Сообщается о разрушениях гражданской инфраструктуры и гибели мирных жителей, однако конкретное количество пострадавших не приводится.

В настоящий момент активные боевые действия в Йемене ведутся в провинции Мариб и на западном побережье в районе портового города Ходейда, наступательная инициатива находится в руках повстанцев.

В связи с этим посланник ООН в Йемене Ханс Грундберг предупредил об угрозе кровопролитных городских боев в густонаселенном Марибе в случае дальнейшего продвижения хуситов из «Ансар Аллах».

«Я по-прежнему обеспокоен возможностью начала боевых действий в городе, которые будут иметь ужасные последствия для гражданского населения. Наступление «Ансар Аллах» на Мариб оказывает тревожное влияние на другие линии фронта», — сказал он 14 декабря в ходе брифинга в Совете Безопасности ООН.

Грундберг добавил, что конфликт «ужесточается в беспрецедентных масштабах» и угрожает подорвать мирные усилия по его прекращению наряду с усугублением и без того тяжелого гуманитарного кризиса.

«С тех пор как я в последний раз выступал в этом совете, конфликт значительно обострился. Существует риск того, что это может открыть новую главу войны в Йемене, которая будет еще более разрывающей [йеменское общество] и кровавой», — отметил он.

Представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд в ходе того же заседания заявила, что хуситы регулярно игнорируют международные призывы прекратить наступление, демонстрируя нежелание принимать мирные усилия при посредничестве ООН.

«Все это ставит под угрозу тысячи мирных жителей, и может привести к перемещению полумиллиона человек. Хуситы должны немедленно остановиться», — сказала она.

«Ансар Аллах», в свою очередь, ежесуточно заявляет о десятках случаев нарушения Стокгольмского соглашения со стороны арабской коалиции, выражающейся в авианалетах и артобстрелах в районе Ходейды.

Гражданская война в Йемене протекает с 2014 года, когда в северо-западной части страны против тогдашней суннитской власти выступило шиитское население. Они обвинили его в проведении дискриминационной внутренней политики, непредставленности шиитов во власти и несправедливом распределении доходов от продажи нефти.

После захвата повстанцами Саны в феврале 2015 года президент Мансур Хади оставил свой пост и бежал из страны, но после опроверг собственную отставку. Являясь формальным главой государства, Хади пригласил арабские страны вступить в конфликт, и 26 марта 2015 года девять участников новообразованной коалиции во главе с Саудовской Аравией приступили к операции «Решающий шторм», активное участие в которой сейчас сохраняет лишь Эр-Рияд, поддерживающий правительственную армию.

Арабская коалиция заявила о ликвидации 165 хуситов в Йемене
Федеральное агентство новостей /

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Все новости / Весь мир / Арабская коалиция заявила о ликвидации 165 хуситов в Йемене
йемен сана ансар аллах
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