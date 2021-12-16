Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
16 декабря 12:31
12:31
Происшествия
За сутки на портал «Наш Санкт-Петербург» поступило 352 жалобы на работу властей
12:30
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 16 декабря, праздники, факты, люди
12:29
Политика
Читатели портала «Гуаньча» предостерегли США от нападок на Россию и Китай
12:25
Политика
«При чем тут Зеленский?»: повлияет ли Украина на сертификацию «Северного потока — 2»
12:25
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлен в Токио
12:24
Технологии
Microsoft обновила операционные системы Windows
12:22
Происшествия
В Адыгее полицейского заподозрили в служебном подлоге
12:22
Шоу-бизнес
Нюша показала фото с новорожденным сыном
12:21
Общество
Попова призвала соблюдать меры по COVID-19 для встречи Нового года без ограничений
12:19
Происшествия
Врачи не доехали на вызов из-за ДТП с машиной скорой помощи на северо-востоке Москвы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Захарова: карикатурность поддержки демократии на Западе подрывает истинные основы системы

Политика
Захарова: карикатурность поддержки демократии на Западе подрывает истинные основы системы
Пресс-служба департамента информации и печати МИД России

Москва, 16 декабря. Карикатурность под видом поддержки демократии в западных странах является очевидной и пугающей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала вынесение вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и высылку российских дипломатов из Германии. Соответствующим заявлением она поделилась в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются, и вот это конкретный пример», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что дипломатическое представительство РФ в Берлине выразило решительный протест Германии на фоне высылки отечественных дипломатов из страны. Соответствующее решение связано с делом об убийстве Хангошвили.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: карикатурность поддержки демократии на Западе подрывает истинные основы системы
захарова мид рф запад
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать