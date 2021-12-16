Захарова: карикатурность поддержки демократии на Западе подрывает истинные основы системы

Москва, 16 декабря. Карикатурность под видом поддержки демократии в западных странах является очевидной и пугающей, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала вынесение вердикта по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и высылку российских дипломатов из Германии. Соответствующим заявлением она поделилась в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Карикатурность происходящего сегодня под видом поддержки и защиты демократии очевидна, и она пугает, так как приобретает все большие масштабы и ломает, изничтожает и подрывает истинные демократические основы, которые, мне кажется, вряд ли кто-то может оспорить их ценность. Но вопрос-то в том, что они извращаются, и вот это конкретный пример», — подчеркнула Захарова.

Ранее стало известно, что дипломатическое представительство РФ в Берлине выразило решительный протест Германии на фоне высылки отечественных дипломатов из страны. Соответствующее решение связано с делом об убийстве Хангошвили.