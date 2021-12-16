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Сенатор Цеков раскритиковал идею США признать Россию «спонсором терроризма»

Политика
Сенатор Цеков раскритиковал идею США признать Россию «спонсором терроризма»
council.gov.ru  /  Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 16 декабря. Предложение США объявить Россию «страной — спонсором терроризма» раскритиковал российский сенатор Сергей Цеков.

По словам члена Совета Федерации от Крыма, такая позиция подрывает диалог Москвы и Вашингтона.

«Эта инициатива подрывает диалог России и США, если она будет принята. Она характеризует определенную часть американской политической верхушки», — цитирует Цекова РИА Новости.

Сенатор добавил, что Россия выступает в качестве защитника и разрешает конфликты, которые развязывают США и вмешиваются в дела других стран.

Ранее американские сенаторы предложили закрепить за Россией статус «государства — спонсора терроризма». Также они выступили за предоставление военной помощи Украине в размере 450 млн долларов. Кроме того, стало известно, что США крайне заинтересованы в присоединении Германии к участию в антироссийских санкциях.

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россия сша цеков
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