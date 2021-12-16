NetEasе: США сильно пожалеют о попытке развязать ядерный конфликт с Россией

Пекин, 16 декабря. Напряжение в отношениях между США и Россией может перерасти в глобальный ядерный конфликт с кошмарными последствиями.

В публикации китайского издания NetEasе говорится, что Россия сегодня является одной из ведущих военных держав мира. Ее основным конкурентом на геополитической арене являются США. По мнению экспертов, противоречия между Вашингтоном и Москвой могут привести к полномасштабному военному конфликту, передает «ПолитРоссия».

Отмечается, что за последние годы США и РФ научились сдерживать друг друга в военной сфере. Если Вашингтон разрабатывает авианосцы, то Москва в ответ создает оружие для борьбы с ними. На разработку американцами самолетов-невидимок российская сторона отвечает новыми системами противовоздушной обороны. Между странами также существует ядерный паритет. Аналитики предупредили, что американцы сильно пожалеют о попытке развязать ядерный конфликт с русскими.

«На Западе полагают, что Россия в ответ на ядерную атаку США применит свое оружие и лишит противника возможности продолжать войну», — говорится в статье.

По словам обозревателей, последствия ядерного удара США по России можно описать всего двумя словами — «начнется кошмар». Обе стороны это прекрасно понимают, поэтому будут делать все возможное, чтобы предотвратить войну.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер пригрозил России применением ядерного оружия. Российские дипломаты раскритиковали политика за агрессивную риторику в адрес Москвы, передает телеканал «360».