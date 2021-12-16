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Аналитики РБК рассказали, сколько зарабатывают сотрудники крупнейших компаний в России

  /   Обновлено: 16 декабря 2021 11:36
Экономика
Аналитики РБК рассказали, сколько зарабатывают сотрудники крупнейших компаний в России
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 16 декабря. Агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) обнародовало сведения о заработных платах в наиболее крупных компаниях реального сектора.

Исследование проводилось только среди 100 лидеров реального сектора, то есть не учитывало страховые организации и банки. В списке оказалась 21 российская «дочка» зарубежных корпораций.

Первое место заняла газовая компания НОВАТЭК, где показатель среднемесячной зарплаты составил 261 270 рублей. На второй позиции — «Совкомфлот»: сотрудники этой транспортной компании в среднем получают 254 490 рублей. В топ-3 попала золотодобывающая компания «Полюс» с показателем 239 970 рублей.

Увеличить зарплаты персонала в наступающем году намерены порядка 60% российских работодателей. Рост доходов на 5-10% ожидается в половине всех предприятий.

В городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек самыми высокооплачиваемы являются вакансии программистов, инженеров, руководителей среднего звена и менеджеров по продажам, пишет «ФедералПресс».

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зарплата рейтинг новатэк Совкомфлот реальный сектор
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